فيديو.. علاء عزت يطرح أغنية جديدة بعنوان "ما جاتش عليك"

طرح الفنان علاء عزت، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "ماجاتش عليك"، وذلك من خلال القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

تقول كلمات الأغنية : "مستغرب ليه! متوقع بعد كلامك ليا إني هدمع! .. أنت

متعرفش، أن الفراق دلوقتي خلاص مبقاش يوجع! .. بقولك إيه مـ الأول عارفين إن أنا وانت هنتفارق .. فا ماتبررش! أنا عارف إن أنا عمري ما كنت معاك فارق!".

ما جاتش عليك، ما قبلك ياما ناس وعدوا يفضلوا جنبنا وبعدوا! .. وبنموت في روحنا عشان جراحنا تلم! .. ما جاتش عليك، واللي هيجي من بعدك ولا هيفرق كتير عنك! .. وانا اتعلمت وخلاص حفظتكوا صم".

أغنية "ماجاتش عليك" كلمات محمد أنيس، وألحان وتوزيع موسيقي علاء عزت، وهندسة صوتية ماهر صلاح، وإنتاج Magical Gap.