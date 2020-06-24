روان عمرو تكشف تفاصيل برنامجها الجديد"الأناقة والجمال"

أكدت الإعلامية والفاشون بلوجر روان عمرو، أنها بصدد التجهيز إلي برنامجها الجديد "الأناقة والجمال" بعد تحضيرات كثيرة استمرت لمدة شهرين، يحمل البرنامج فقرات كثيرة حول عالم المرأة والموضة

والأناقة ويحتوي علي عدة فقرات متنوعة تقدم عن المرأة وما توصلت إليه الموضة في أوروبا.

ومن المقرر عرض البرنامج في أول

أغسطس علي إحدي القنوات الفضائية الكبري، واستضافة ومشاركة الجمهور في الذوق العام الذي يتماشي مع كل مرأة مصرية وعربية.

ويحتوي البرنامج أيضا علي فقرات متنوعة خاصة بالاستايلست والأناقة والمرأة بشكل عام وما تفضله المرأة من إكسسوارات في حياتها.