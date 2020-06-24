سارة محمد تشارك في"ساعة شيطان"مع باسم سمره

تنتظر الفنانة الشابة سارة محمد، استكمال تصوير مشاهدها في فيلم جديد باسم "ساعة شيطان" أمام النجم باسم سمرة، والمقرر عودة التصوير مرة أخرى عقب تخفيف حدة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في حماية مواقع التصوير خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وقالت سارة محمد، في تصريحات صحفية اليوم، إنها انتهت من تصوير 3 أيام من مشاهدها في الفيلم أمام النجم باسم سمرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن الفيلم يحمل تجربة

سينمائية جديدة ومختلفة عما تم تقديمه سابقا على شاشات السينما.

"ساعة شيطان" بطولة باسم سمرة، مصطفى أبوسريع، محمد عز، إلهام عبدالبديع، خالد الصاوي، ملك قورة، أحمد سلطان، إسلام إبراهيم، رحمة حسن، منى ممدوح، تأليف د. أحمد عثمان فى أول تجاربة السينمائية، إخراج إبرام نشأت

يذكر أن سارة محمد، شاركت من قبل في عدد من المسلسلات والعمال

السينمائية منها "هروب اضطراري" بطولة أحمد السقا وغادة عادل وأمير كرارة ومصطفى خاطر، من إخراج أحمد خالد موسى، وفيلم "تصبح على خير" للنجم تامر حسني ونور اللبنانية، وهو من إخراج محمد سامي.

كما شاركت في مسلسلي "الوصية" و"30 ليلة وليلة" أمام الفنان سعد الصغير وبدرية طلبة وحسام داغر، ومن إخراج إبرام نشأت، ودارت أحداثه في إطار كوميدي في حلقات متصلة منفصلة حول السلبيات التي طرأت على المجتمع في الفترة الأخيرة، والتي تجمع بينها شخصية شهرزاد عبدالدايم شوخرم التي حصلت على كنز لكونها آخر سلالة الملكة شهرزاد.