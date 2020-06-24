الجمعه.. يوسف الشريف ضيف رامي رضوان على مساء dmc

نشر الاعلامي رامي رضوان، صورة وجمعة بالفنانة يوسف الشريف، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق "رضوان" على الصورة قائلا : " هو ده صاحب الصورة اللي فاتت.. النجم يوسف الشريف في حلقة خاصة تذاع الجمعة القادم باذن الله". : " هو ده صاحب الصورة اللي فاتت.. النجم يوسف الشريف في حلقة خاصة تذاع الجمعة القادم باذن الله". Advertisements وتابع رامي حديثه قائلا : "ليه قولت اول حرف من اسمه "م"؟. هتعرفوا في الحلقة كللل حاجة.. ولأول مرة هتسمعوه بيغني كمان"، وتفاعل جمهوره مع المنشور معبرين عن انتظارهم للحلقة.

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