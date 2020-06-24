نشر الملحن محمد رحيم صورة من كواليس انتهاء كليب الفنانة أصالة الجديد بعنوان "الحب والسلام"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
علق رحيم على الصورة قائلاً:"الحمد لله انتهينا الآن من تصوير أغنيه الحبوالسلام للرائعه الاستثنائيه صولا وان شاء الله بنوعدكوا بعمل مختلف جدا في كل عناصره وتركيبه فنيه لم تحدث من قبل وانتاج مشرف لشركه مصريه محترمه ومحترفه وعالميهأتمنى من كل قلبي ان العمل يحوز على إعجابكم يا أجمل جمهور في مصر والوطن العربي والعالم، كلمات وألحان محمدرحيم، مهندس الصوت هاني محروسجيتار شريف فهمي".
يذكر ان أصالة قد طرحت مؤخراً أغنية "جيتني مكسور"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت أكثر من 7 مليون مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح "جيتني مكسور"..أصالة في كواليس كليب "الحب والسلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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