فن ومشاهير

نسرين طافش لجمهورها: حياتك عبارة عن ردود أفعالك

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نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، ووجهت رسالة لجمهورها أن حياتنا 90% منها ردود افعالنا

على الأحداث التي نتعرض لها. 

واختتمت كلامها متمنية يوم سعيد للجميع. 

تلقت طافش عدد كبير من التعليقات

وأعجب أكثر من 55 ألف شخص بتعليقها. 

 

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يذكر أن نسرين طافش، شاركت في مسلسل ختم النمر والذي عُرض هذا العام، المسلسل من بطولة أحمد صلاح حسني وميريهان حسين ونخبة من النجوم.

 

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