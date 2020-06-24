نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، ووجهت رسالة لجمهورها أن حياتنا 90% منها ردود افعالناعلى الأحداث التي نتعرض لها.
واختتمت كلامها متمنية يوم سعيد للجميع.
تلقت طافش عدد كبير من التعليقاتوأعجب أكثر من 55 ألف شخص بتعليقها.
يذكر أن نسرين طافش، شاركت في مسلسل ختم النمر والذي عُرض هذا العام، المسلسل من بطولة أحمد صلاح حسني وميريهان حسين ونخبة من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش لجمهورها: حياتك عبارة عن ردود أفعالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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