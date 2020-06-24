صورة..أحمد السقا برفقة ابنه وأمير كرارة

نشر الفنان أحمد السقا صورة جديدة تجمعه بابنه "ياسين" والفنان أمير كرارة ،ومؤدي المشاهد الخطيرة عمرو مجايفر، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". يجتمع السقا مع قرارة في عمل درامي جديد لرمضان 2021 بعنوان "نسل الأغراب" من إخراج "محمد سامي"، والذي يعتبر التجمع الأول سوياً. يذكر ان السقا قد شارك إعلامياً في رضان الماضي من خلال برنامج المسابقات الشهير "اغلب السقا" مع الغعلامية رزان مغربي، والذي شارك فيه عدد من الندوم أبرزهم"عمرو يوسف، غادة عبد الرازق، وائل جسار، مايا دياب".

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