عمرو سعد ومصطفى شعبان يستعدان لمسلسل تليفزيوني يجمعهما معاً لأول مرة

في سرية تامة، بدأ الفنان مصطفى شعبان والممثل عمرو سعد، في التحضير لعمل تليفزيوني جديد يجمعها معاً لأول مرة؛ حيث لم يتشارك النجمان في أي عمل من قبلُ، كما أنهما لم يلتقيا فنياً في السينما أو في الدراما التليفزيونية طوال مشوارهما الفني.
وتعاقد بالفعل الفنان مصطفى شعبان على بطولة المسلسل، الذي سيكون من إنتاج صادق الصباح، بالتعاون مع قنوات mbc؛ حيث سيُعرض المسلسل عبر شاشاتها في شهر رمضان المقبل.
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الجدير بالذكر، أن مصطفى شعبان قد تغيب عن السباق الرمضاني الماضي لأول مرة منذ أكثر من ثماني سنوات؛ حيث كان يحضر لمسلسل بعنوان: «حتى لا يطير الدخان»، لكن المشروع توقف لأسباب إنتاجية،
أما الفنان عمرو سعد؛ فقد غاب أيضاً عن السباق الرمضاني الماضي؛ حيث كان آخر أعماله هو مسلسل «بركة»، الذي عُرض منذ عامين.
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