خمس صور ترصد الرفاهية الكبيرة التي تعيشها ياسمين صبري.. طائرة خاصة وقصر فاخر

تحولت حياة الفنانة ياسمين صبري إلى قمة الرفاهية والفخامة بعد زواجها من رجل الأعمال المصري الشهير «أحمد أبوهشيمة»؛ فعلي الرغم من أن ياسمين كانت متزوجة قبله من رجل أعمال آخر، إلا أنه لم يكن بنفس المستوى المادي لأبوهشيمة.

ونقل أبوهشيمة حياة ياسمين صبري إلى الرفاهية المطلقة؛ حيث أصبح لياسمين صبري طائرة خاصة تحت تصرفها لتتنقل بها بين دول العالم.

كما انتقلت ياسمين للعيش مع زوجها بقصره بالقاهرة، والذي يعد من أفخم القصور من حيث المساحة والتصميم واحتوائه على حديقة كبيرة وصالة للألعاب الرياضية، التي تغني ياسمين عن الذهاب إلى «الجيم» والتعرض للمضايقات.

Advertisements

ليس هذا فحسب؛ بل تقضي ياسمين صبري خلال هذه الفترة إجازتها الصيفية داخل القصر الخاص بزوجها أبوهشيمة بمنطقة الساحل الشمالي، والمقام بأكثر المناطق المميزة هناك؛ حيث يطل على بحيرة خاصة بجانب البحر.

وتحاول ياسمين صبري بين الحين والآخر إظهار ملامح حياتها الجديدة، من خلال نشرها صوراً خاصة بها عبر حسابها بموقع إنستجرام، والتي تعكس الرفاهية التي تعيشها حالياً.