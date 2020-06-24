ابنة رجاء الجداوي باكية: «لما كنت أقول مفيش أمل تقولي ربك قادر يحيي العظام وهي رميم»

نشرت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسالة مؤثرة تروي من خلالها موقفاً مع والدتها قبل إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: «لما كنت أقول لمامي دي خلاص مفيش أمل تقولي متقوليش كده وألا تعلمي يا أميرة ربك قادر.. يحيي العظام وهي رميم.. دي ثقتها دايما فيك يارب».

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يشار إلى أنه نفى مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، الشائعات التي تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، مؤكداً أنها ما زالت بالعناية المركزة بالمستشفى، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن؛ لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%.

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كما نفى المصدر الطبي بمستشفى أبو خليفة، إجراء مسحة رابعة للفنانة رجاء الجداوي، التي تتواجد داخل العزل الصحي منذ 31 يوماً.

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