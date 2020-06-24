هالة صدقي: «لبست المايوه مرة واحدة وجاب لي مشاكل»

قالت الفنانة هالة صدقي إنها ارتدت المايوة مرة واحدة فقط في فيلم «نصف أرنب»، الذي كان من أول الأعمال السينمائية التي شاركت بها.
وأضافت هالة خلال لقائها ببرنامج «اسألني» المذاع عبر قناة «cbc»، أنها كانت تعتبر ارتداء المايوه شيئاً طبيعياً مثل الفستان، ولم تفكر أن الأمر مرتبط بالسياق الدرامي الذي يبرر ارتدائه، لكنها فوجئت بردود الأفعال السلبية من الجمهور أثناء مشاهدة الفيلم بالسينما.
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وأوضحت أن والدتها رفضت أن تكمل عملها في التمثيل بعد هذا الفيلم؛ لذلك تسبب لها في أذًى كبير، لكنها تراجعت عن هذا القرار بعد فترة.
يذكر أن هالة صدقي تشارك في بطولة مسلسل «ليه لأ»، الذي يُعرض حالياً عبر الفضائيات، وتقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل وهاني عادل.
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