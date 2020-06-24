مي عمر تكشف عن موقفها من تقديم أدوار الإغراء

أكدت الفنانة المصرية مي عمر، زوجة المخرج محمد سامي، أنها تضع خطوطاً حمراء في مشاهدها الدرامية، أبرزها البعد عن مشاهد الإغراء؛ مشيرةً إلى أنها تحرص على تقديم عمل فني قوي وقيّم، وفي نفس الوقت يحترم حياء الجمهور وتقاليد الأسرة المصرية.

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وأضافت مي، أن فكرة تقديم مشاهد إغراء مرفوضة تماماً بالنسبة لها مهما كان الثمن؛ مبينةً أنها بعد خبرة لا بأس بها، تغيرت اختياراتها إلى حد ما؛ فأصبحت أكثر وعياً وحرصاً على تقديم شخصيات مختلفة وجديدة.

من جانب آخر، تستعد مي عمر لتقديم أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، من خلال مسلسل «لؤلؤ» الذي تحضر له حالياً مع المنتج تامر مرسي، ولم تكشف عن باقي تفاصيل المسلسل.

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