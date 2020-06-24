بالفيديو هالة صدقي: "لا محمد رمضان ولا عمرو سعد ينفعوا يجسدوا شخصية أحمد زكي"

رفضت الفنانة هالة صدقي بصورة قاطعة تقديم مسلسلا يقدم السيرة الذاتية لصديقها المقرب الفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدة أنه لو كان حيا لرفض تماما الفكرة، لأن هناك تفاصيل كثيرة في حياته كان يرغب في اخفائها عن جمهوره، وأشارت إلى أن محمد رمضان لا يصلح لتجسيد الشخصية وكذلك النجم عمرو سعد.

وأضافت في حوار مع برنامج "اسإلني" عبر فضائية CBC: ولا محمد رمضان ولا عمرو سعد ينفعوا يقوموا بدور أحمد زكي، ولو كان عايش كان هيرفض لأن في تفاصيل في حياته هو ميحبش حد يعرفها، ولازم نحافظ على الخصوصية دي.

ورفضت هالة اتهام مسلسلها الأخير "ليه لأ" بتحريض الفتيات على هدم قيم الأسرة العربية قائلة: أنا مش ممكن أشارك في جريمة زي دي، والانطباع ده انتشر قبل عرض المسلسل ولكن الحقيقة مختلفة تماما، وقالت إنها لو كانت مشاهدة لانحازت لصف الأم وليس الابنة "أمينة خليل".

on Jun 23, 2020 at 11:17am PDT Advertisements

واعترفت صدقي بأن دورها في فيلم "الهروب" مع النجم أحمد زكي كان وش السعد عليها، كما كشفت للمرة الأولى سر غيابها عن شاشة السينما خمس سنوات كاملة، بسبب ظهورها بلباس البحر في فيلم "نص أرنب" قائلة: ذهبت برفقة أمى لمشاهدة الفيلم بالسينما وبدأت أسمع التعليقات وأمى كل ‏شوية تبص لى، وأنا كنت عايز استخبى تحت الكرسى، ومنعتنى أمى من التمثيل فى السينما لمدة 5 سنوات، لأن كل الأفلام التى ‏عرضت على مايوهات، وقالت إنها عرضت عليها الكثير من أدوار الإغراء ولكنها رفضتها لعدم قدرتها نفسيا على تقديمها.

وكشفت للمرة الأولى عن اختيارها لتقديم دور أنديرا غاندي في فيلم عالمي وأشارت إلى أنها سافرت إلى الهند لتعلم اللكنة الهندية، وتم تجهيز الملابس ولكن تم الغاء التصوير في اللحظات الأخيرة لأسباب سياسية في الهند، وعادت وتعاقدت مع المخرج عادل صادق لبطولة تصوير مسلسل في دبي، وبعد السفر اتصلوا بها للعودة إلى الهند لتصوير الفيلم ولكنها اعتذرت منهم احتراما لتعاقدها مع المخرج المصري وضاعت فرصة دخولها السينما العالمية.