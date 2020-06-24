بالأسماء والصور: نجمات عشن طفولة صعبة

عاشت البعض من نجمات العالم العربي طفولة قاسية كانت كفيلة ليعشن حياةً صعبة مع معاناة تجسدت بدخولهن دور الأيتام والمدارس الداخلية وما يتبعها من قرارات وأوامر قاسية وصعبة بعيداً عن الحياة العائلية الدافئة.

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أكثر النجمات اللواتي عشن طفولة صعبة في احدى المدارس الداخلية التي تعتمد أسلوب الضرب في تربيتها، وقد صرّحت هيفاء في الكثير من مقابلاتها الإعلامية أنها كانت تتعرض للضرب وذاقت المر بحجة تعليمها وتهذيبها وحُرمت من أهلها لعمر الـ15 حيث التقت والدتها وهي تعيش اليوم برفقتها متناسيةً طفولتها القاسية.

النجمة اليسا ترعرت في المدرسة الداخلية بعيداً عن حنان أهلها، وهذا ما أثّر على تكوين شخصيتها وقوتها والإعتماد على نفسها ومواجهة الحياة بكل صعوباتها.

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أما النجمة ميريام فارس فهي من النجمات اللواتي عانين صعوبة وقساوة الطفولة وقد عبّرت عن ذلك في لقائها مع الإعلامي نيشان حيث فاجأت جمهورها بتصريحاتها عن طفولتها المليئة بالفقر وهي اليوم تعرف طعم الحياة وقيمتها بعد ان عاشت حياة صعبة في الماضي .

أيضاً النجمة قمر اعترفت انها عاشت طفولتها في الميتم وفي عمر الـ15 خرجت منه لتعمل في المصانع والأعمال الحرة الى ان دخلت عالم الغناء وتغيرت حياتها بالكامل.

نختم مع النجمة الخليجية شجون الهاجري التي فاجأت الجمهور بالفيديو الذي نشرته على السوشيال ميديا كاشفة عن أنها يتيمة ومجهولة النسب وهذا ما جعل الكثيرين يتعاطفون معها.

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