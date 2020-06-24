بريتني سبيرز وحبيبها في نزهة بحرية بالإجراءات الإحترازية.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن نجوم ونجمات هوليوود قد لا يتحملون حرارة الصيف بدون الإستمتاع بالشاطيء والبحر حتى في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

الموديل الإيراني سام أصغري حبيب النجمة العالمية بريتني سيبرز، نشر صورة تجمعهما على الشاطيء وهما يرتديان كمامة طبية مع ملابس البحر.

ودخلت بريتني سبيرز، البالغة من العمر 37 عاما، في علاقة مع سام أصغري البالغ من العمر 24 عاما، بعد أن ألتقت به في كواليس كليبها Slumber Party في 2016، ولم يتأثر الثنائي بفارق العمر (13 عامًا) بينهما.

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وسبق لبريتني الزواج مرتين وأنجبت طفلين وهما شون وجايدن، وكانت آخر زيجة لها في عام2007.

وعلى جانب أخر، كشفت النجمة والمطربة الامريكية بريتني سبيرز، مؤخرا، عن أنها تسببت في حرق صالة الألعاب الرياضية في المنزل بسبب إشعالها شمعتين، مشيرة إلى أنها لم تظهر فيها منذ حوالى 6 أشهر، وأن الحادث كان أمرا مروعا، بينما لم تظهر أى علامات للحريق.

وقالت النجمة العالمية من خلال مقطع فيديو من برنامجها التعليمي الخاص بالتمارين مؤخرا : لقد كان حادثًا .. ولكن كان حريق.. مررت بجوار باب صالة الألعاب الرياضية ممسكة بالشموع، بينما أنطلقت بعد سماع الإنذار ولم يصب أحد أثناء الحادث الخطير.

بريتني سبيرز أضافت قائلة : مرحبًا ، أنا في صالة الألعاب الرياضية الآن، لم أكن هنا منذ ستة أشهر لأنني أحرقت صالة الألعاب الرياضية للأسف، ولم يبقى سوى قطعتين من المعدات، وسأريكم ما أفعله خلال هذه الفترة.