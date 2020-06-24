انتحار المخرج والمنتج ستيف بينج بسبب اكتئاب كورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

صدمة في الوسط الفني الأمريكي بنبأ انتحار المخرج والمنتج السينمائي ستيف بينج Steve Bing، عن عمر ناهز 55 عامًا، حيث عثرت الشرطة على جثته بعد انتحاره في لوس أنجلوس!

وسائل إعلام أمريكية أكدت أن المخرج والمنتج الراحل قد قفز من الطابق 27 من مبنى سكني فاخر في حي سينشري سيتي بلوس أنجلوس، وربطوا فكرة الانتحار بحالة الاكتئاب التي مر بها ستيف بينج مؤخرًا، بسبب الوحدة والعزلة التي فرضها انتشار فيروس “كورونا”.

ومن جانبه علق داميان نجل المنتج الراحل على وفاته، حيث نشر صورة تعبر عن غروب الشمس عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلًا إنه يمر حاليا بوقت غريب ومربك بعد انتشار أخبار انتحار والده، وأضاف: “شكرًا لكم من أعماق قلبي على كل من وصل بعد الأخبار المدمرة”.

Advertisements

وأضاف داميان ستيف بينج: “أحاول الرد على أكبر عدد ممكن منكم، ولكن يرجى العلم أنني سأتذكر دائما لطفكم., هذا وقت غريب ومربك للغاية وأنا ممتن للغاية لأنني محاط بعائلتي وأصدقائي غير العاديين”.

ستيف بينج شارك في كتابة الفيلم الكوميدي “جاك كانغرو” عام 2003 الذي حقق 300 مليون دولار على مستوى العالم، وفيلم “ذا بولر إكسبريس”، بطولة توم هانكس، وكان أول نجاحاته الكبيرة كمنتج تنفيذي لفيلم سيلفستر ستالون “جيت كارتر” عام 2000.

ولد ستيفن بينج، في 31 مارس 1965، وكان لديه ابنين، الأول داميان من الممثلة إليزابيث هيرلي، والثاني كيرا، من لاعبة التنس ليزا بوندر.