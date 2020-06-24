أحمد حاتم ضيف شرف «حظر تجول»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان المصري الشاب أحمد حاتم، للمشاركة كضيف شرف بمشهد واحد ضمن أحداث فيلم “حظر تجول” الذى يشارك فى بطولته الفنانة إلهام شاهين، وأمينة خليل وكامل الباشا وأحمد مجدى وإسراء صبرى ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى.

وخلال الأحداث تتزوج الفنانة إلهام شاهين من الفنان الفلسطينى كامل الباشا وتجسد ابنتهما الفنانة أمينة خليل التى تتعرض لمشكلة كبيرة تتسبب فى دخول إلهام السجن .

وفي نفس السياق يشارك الفنان أحمد حاتم فى بطولة فيلم “الغسالة” ويجسد من خلاله شخصية دكتور فى كلية العلوم يتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة، فهو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى‎.‎‏ ‏

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ‏بعدما قدما فيلم “قصة حب” الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب ‏من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتا، وهو من إخراج عثمان أبو ‏لبن، وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، ‏حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول ‏أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره ‏وتسانده‎.