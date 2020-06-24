وفاء عامر تستغيث بجمهورها بعد مقلب نجلها

شاركت الفنانة وفاء عامر جمهورها بفيديو كوميدي علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر نجلها فى الفيديو وهو يقوم بعمل مقلب و هو يقوم بقص شعره والدته، وكتبت معلقة على الفيديو: "عمر عمل فيا مقلب أنو بيقص شعري".

تفاعل متابعيهم و جاءت تعليقاتهم كالاتى:

بحبكم بجد

ربنا يحفظك و يخليكم لبعض

مسخره بجد

وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".

وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. فيلم "شريط 6" بطولة : "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

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فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

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