ملابس داليا مبارك المنزلي الخفيف يثير الانتقادات

تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو جديداً للفنانة السعودية داليا مبارك ظهرت فيه برفقة زوجها الأميركي. وبدت وهي تؤدي إحدى الأغنيات باللغة العربية فيما يتفاعل هو معها بطريقة طريفة من دون أن يفهم معنى الكلمات التي تغنيها وهو ما دفعها إلى الضحك.

وأكثر ما لفت اهتمام المتابعين ظهور الفنانة باللباس المنزلي الخفيف الكاشف للكتفين حيث انتقد بعضهم ما اعتبروه جرأة وتخطياً للحدود فيما أشار آخرون إلى أن إطلالتها تبدو عفوية وعادية وأنها لم تتجاوز حدود اللياقة.

ويشار إلى أن داليا أثارت الجدل في وقت سابق بسبب فيديو أعادت نشره على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وظهرت فيه برفقة زوجها وهو يقدم لها الدعم والتشجيع بطريقة رومنسية قبل ذهابها للوقوف أمام الجمهور على المسرح. وبدا وهو يمسك بيديها قبل أن يقترب من وجهها ويتحدث إليها عن قرب ويبدو وكأنه يقوم بتقبيلها. وعلى هذا علقت: "معك طبعاً عرفت الحب ومن دونك ولا تسوى حياتي ؟لمين تهدون هذا المقطع؟".

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