وصلة غزل بين أحمد فلوكس وحبيبته اللبنانية تنتهي باعترافه بحبها

نشرت الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، على حسابها الخاص بـ"تويتر" منشوراً تهنئ فيه الفنان أحمد فلوكس بمناسبة يوم ميلاده.

وقالت ديالا بعد نشرها صورة له من أول لقاء جمع بينهما: في عيد ميلادك، نعود لأول مرة قابلنا بعض، عيد ميلاد سعيد".

وأعاد فلوكس نشر تغريدة ديالا على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" ليرد عليها بقوله: "أنا أحبك".

يذكر أنه في الفترة الماضية تواترت أنباء تؤكد ارتباط فلوكس بالمذيعة اللبنانية، خاصة مع وصلات الرومانسية المتبادلة بينهما عبر حساباتهما على "إنستغرام".

ليكشف بعد ذلك سيف نجل أحمد فلوكس الأمر من خلال تعليق له على منشور لوالده وضع فيه صورة ديالا بجوار صورته، حيث قال: "لا أستطيع ان أنتظر حتى تكوني بيننا"، فردت عليه بقولها "وأنا أيضاً"، وهو ما دعا أحمد فلوكس لأن يعلق على الاثنين كاتباً: "الواد وأبوه"، في إشارة لعدم مقدرته على الانتظار هو الأخر.

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ثم أكد فلوكس الأمر بنشر صورة أخرى لديالا معلقاً عليها بأنه سوف يزورهم في البيت بمجرد فتح الطيران بين مصر ولبنان.

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