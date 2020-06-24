إبنة رجاء الجداوي تتمسك بالأمل الأخير بعد تدهور صحة والدتها

بعد أن أعلن الأطباء تدهور صحة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بشكل كبير ووضعها على جهاز التنفس الصناعي لضخ الهواء إلى الرئتين، نشرت إبنتها، أميرة حسن مختار عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة مؤثرة تروي من خلالها موقفاً مع والدتها قبل إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت السيدة: "لما كنت أقول لمامي دي خلاص مفيش أمل تقولي متقوليش كده والا تعلمي يا أميرة والا تعلمي ربك قادر.. يحيي العظام وهي رميم .. دي ثقتها دايما فيك يارب".

وكذلك أعادت منشور لاحدى المتابعات التي كتبت دعاءا مطولاً مع صورة للجداوي في الحجاب تمنت لها الشفاء.

يشار إلى أن مصدراً طبياً بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، كان قد نفى الشائعات التي انطلقت حول وفاة الفنانة الكبيرة، مؤكدًا أنها ما زالت بالعناية المركزة بالمستشفى، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعي لضخ الهواء إلى الرئتين، إلا أن حالتها الصحية تأخرت كثيراً بسبب عامل السن.

كما نفى إجراء مسحة رابعة للفنانة رجاء الجداوي، وأنها لم تجر إلا ثلاث مسحات فقط مع حقنها بمصل بلازما المتعافين مرة واحدة، واستجابت للعلاج بعض الوقت لكن الحالة ساءت.

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وترقد النجمة القديرة حالياً في غرفة الإنعاش تحت تأثير غيبوبة وسط أنباء بوجود تليف في الرئتين.

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