معجبة تطلب الزواج من محمد رمضان بسبب صورة

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة رومسية تجمعه بزوجته، معرباً عن حبه وتقديره لها، ونالت الصورة إعجاب جمهوره.

وظهر الثنائي في الصورة تناغم وانسجام كبيرين، وغلب عليها الحنية والحب، وما زاد من رومنسية الصورة تعليق رمضان البسيط الذي كتب فيه: "مراتي وحبيبتي وشريكة حياتي".

رومانسية رمضان في الصورة وضعته في موقف محرج أمام زوجته بعدما علقت إحدى معجباته طالبة منه الزواج، إلا أنه لم يعلق ليبدأ جمهوره في السخرية منها.

من ناحية أخرى، استطاعت أغنية "كورونا فيروس" التي طرحها الفنان محمد رمضان من تحقيق حوالي 13 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في عشرة أيام وهي من إخراج محمد سامى، فى تعاونه الثالث مع محمد رمضان هذا العام بعد كليب "رايحين نسهر"، ومسلسل "البرنس" في رمضان الماضى.

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يشار إلى أن محمد رمضان خاض سباق الدراما في رمضان الماضي بمسلسل "البرنس"، وشارك في بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، محمد علاء، رحاب الجمل، أحمد داش.

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