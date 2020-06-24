محمد هنيدي يسخر بطريقته من فتح المقاهي بنسبة 25 في المئة

القاهرة – لايف ستايل
نشر النجم محمد هنيدي، عبر حسابه بموقع تويتر، مشهداً من دوره في فيلم "وش إجرام"، حول سيناريو تخيلي سخر فيه من اختيار الزبائن في الكافتيريات في ظل الالتزام بنسبة إشغال 25% توافقاً مع قرارات الحكومة كإجراء وقائي والعودة العمل مرة أخرى في ظل انتشار فيروس كورونا، معلقاً عليه بقوله: "صاحب القهوة".
يذكر أن هنيدي كان قد أوقف تصوير فيلمه "كينج سايز" بعد أزمة كورونا، والذي كان من المقرر عرضه في موس عيد الفطر الماضي، لكن حال دون ذلك عدم استكمال التصوير، والذي من المنتظر أن يبدأ فيه بعد الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، والذي بدأ تصويره منذ عدة أيام وتشارك في بطولته الفنانة منة شلبي والفنانة صابرين.
ومن المنتظر أن يعرض النمس والإنس" في موسم عيد الأضحى القادم بعدما أعلنت الحكومة المصرية فتح دور العرض السينمائي بطاقة استيعابة مؤقتة 25 في المئة من نسبة مقاعد الصالات.
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