بلاغ من ريهام سعيد ضد شقيق ياسمين عبد العزيز وتتهمه بالسب والقذف

القاهرة – لايف ستايل
أعلن المحامي شعبان سعيد، بأنه تقدم وكيلاً عن الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، ضد "وائل" شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، يتهمه فيه بالسب والقذف والتهديد.
وقال محامي ريهام سعيد في البلاغ، الذي حمل رقم 81 لسنة 2020 عرائض محامي عام جنوب، إنّ المشكو في حقه، أذاع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، تعرض خلاله لموكلته بعبارات سب وقذف تحط من شأنها، كإنسانة وإعلامية شهيرة.
وأضاف أنّ وائل في بداية الفيديو وصف الإعلامية بـ"الحربوءة"، واستخدم عبارة "عايزة إيه يا بجحة؟"، وذلك بتعبيرات وجهه التي تمثل إهانة وتحمل نوعا من التحقير، ثم هددها في نهاية الفيديو بقوله: "مش هسيبك أقسم بالله ما هسيبك".
وتابع في بلاغه، أنّ المشكو في حقه تعرض لموكلته وسمعتها، وتناول عدد من المواقع الإخبارية ذلك الفيديو، ما يتوافر معه ركن العلانية، وقدم المحامي شعبان سعيد للنيابة العامة أسطوانة مدمجة عليها الفيديو، فضلاً عن صور من المواقع الإخبارية التي تناولت أخبار الهجوم على موكلته، وطلب في ختام بلاغه بالتحقيق في الواقعة، وإحالته للمحاكمة الجنائية.
يذكر أنّ سبب هجوم وائل عبد العزيز على ريهام سعيد عندما نصحته بعدم الخوض في حياة شقيقته واحترام خصوصياتها، بعد مهاجمته لها، معتبرة أنّ ذلك لا يتماشى مع العادات والتقاليد، إلا أنّه هاجمها كما هاجم العديد من الفنانين الذين طالبوه بذلك.
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