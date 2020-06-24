هكذا يحمي كريم عبد العزيز نفسه من كورونا

نشر الفنان كريم عبد العزيز عبر حسابه على "إنستغرام" صورة له من داخل السيارة وهو متجه للعمل بعد فترة توقف طويلة بسبب الحجر المنزلي وانتشار فيروس كورونا.

وظهر النجم المصري وهو يتخذ كافة الاجراءات الوقاية لحماية نفسه والآخرين من كورونا، حيث ارتدى الكمامة الطبية ونظارة واقية، وعلق عليها: "أول يوم شغل.. بس الشغل عالي برضه.. قول الصراحة... ربنا يعدي الأيام دي على خير.. وهتعدي إن شاء الله.. وهنفتكرها ونضحك.. مساكم فل ورضا".

يذكر أن كريم عبد العزيز، ينتظر عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، الذي انتهى من تصويره منذ فترة وكان من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر الماضي، إلا أن غلق دور العرض بسبب كورونا حال دون ذلك، وبعد قرارات الحكومة بإعادة فتح دور العرض من جديد من المنتظر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى القادم، ويشاركه في البطولة ماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

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