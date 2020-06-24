صلاح عبدالله ينشر صورة قاسية ويهاجم "اليوتيوبرز"

نشر الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورة تعبر عن استغلال بعض مشاهير"اليوتيوبر" حساباتهم في نشر المغالطات بغرض التوقيع بين الناس، ليتربحوا من ورائها، وعلق قائلاً: "تخيلوا في هذا الزمان يا ناس..التوقيع بين الناس.. بقى أكل عيش ناس والصورة دي فظيعة فظيعة يا ناس".

وتمثلت الصورة في يد تخرج من قاعدة للحمام تحمل رمز اليوتيوب، باعتبار أن من يقوم بهذا العمل يحمل القاذورات فيما ينشره.

يشار إلى أن الفنان الكبير، انضم إلى قائمة النجوم والنجمات الذين احتفلوا بيوم الأب العالمي، حيث نشر عدد كبير من الفنانين والفنانات صور آبائهم احتفالاً بهذا اليوم العالمي، لكنه احتفل بطريقته الخاصة، من خلال أبيات بسيطة قال فيها، "في عيد الأب.. ‫شفت أبويا عبده أفندي اللي طلع عالمعاش.. ‫اللي خدم في الحكومة لما عضم أمه باش.. ‫اللي أخلص ليها جداً اللي عمره مارتشاش .. ‫شفته محني عالليالي يسأل اللي راح ماجاش.. ‫إزاي أدبر للعيال الطعام والقماش"

وكان النجم المصريقد انتقد الممارسات الاحتكارية لبعض تجار الأدوية والكمامات، الذين يقومون بتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، لكي يزيد سعرها ويقومون ببيعها، ولكن بشكل طريف، وعلي طريقة الشعر التي يبدع فيها صلاح عبد الله، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك، "اللي خبيتوا الدوا وغشيتوا الكمامة.. وطلبتوا في العلاج فلوس كتير ياما.. هتروحوا فين من ربنا يوم القيامة"

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