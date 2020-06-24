أنباء عن تليف في رئتي الفنانة رجاء الجداوي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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"الخليج 365" من بيروت: علقت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، مجددًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على الحالة الصحية لوالدتها.

وكتبت قائلة : "لما كنت أقول لمامي دي خلاص مفيش أمل.. تقولي متقوليش كده ولا تعلمي يا أميرة ولا تعلمي ربك قادر.. يحيي العظام وهي رميم.. دي ثقتها دايما فيك يارب".

وكان مصدر مسؤول بمستشفى العزل قد كشف عن تطورات حالة الممثلة القديرة، مؤكداً أنها تعاني من مشاكل في التنفس ولا يمكن الاستغناء عن جهاز التنفس الاختراقي، وأن المسحات التى خضعت لها جاءت نتيجتها إيجابية لفيروس كورونا، وأن حقنها ببلازما المتعافين كان من الممكن أن يعطى نتيجة جيدة إلا أن المشكلة تعقدت نتيجة دخولها في مشكلة أخرى وهي تليف الرئتين، وأوضح أن الفنانة لم تفقد الوعي، مشدداً على أن عامل السن هو الذي ساهم في عدم تخلصها من الفيروس طوال هذه الفترة الممتدة منذ يوم عيد الفطر المبارك الماضي وحتى الآن.

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