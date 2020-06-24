شوتايم تؤجل عرض مسلسل The Comey Rule

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: تستعد قناة شوتايم الأميركية لعرض مسلسل تلفزيوني عن الصدام بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي، بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 وذلك قبل توجه الأميركيين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وكان الموعد المبدئي الذي تحدد الأسبوع الماضي لعرض المسلسل القصير The Comey Rule الذي يوصف بأنه ”رواية من وراء الستار للأحداث المضطربة تاريخياً التي تحيط بانتخابات الرئاسة عام 2016 وما أعقبها“ هو أواخر نوفمبر تشرين الثاني. لكن متحدثا باسم قناة شوتايم الفضائية قال يوم أمس الثلاثاء بأن عدة تغييرات ستطرأ على جدول البرامج ومسلسل The Comey Rule سيعرض قبل الانتخابات على الأرجح“.

ولم تقدم قناة شوتايم، وهي إحدى وحدات مجموعة فياكوم سي.بي.إس الإعلامية، سبباً للتغيير لكنه جاء في أعقاب بيان صادر عن كومي وحديث معد البرنامج عن شعوره بخيبة الأمل.

وقال كومي في بيان لصحيفة نيويورك تايمز ”لا أتفهم لماذا تؤخر سي.بي.إس مسلسلاً عن أحداث جارية مهمة، وأتمنى أن تتاح للشعب الأميركي الفرصة لمشاهدته قريباً“.

وأدت إقالة ترامب لكومي عام 2017 إلى تحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات استمر 22 شهراً وأجراه المحقق الخاص روبرت مولر. ووثق مولر العديد من الاتصالات بين شخصيات في حملة ترامب الانتخابية وموسكو لكنه لم يتوصل إلى أدلة كافية على وجود تآمر جنائي.

Advertisements

وقالت شوتايم إن المسلسل التلفزيوني المكون من جزأين ومن بطولة جيف دانيالز الذي يجسد شخصية كومي والممثل الأيرلندي برندان جليسون في دور ترامب يستند إلى كتاب كومي الأفضل مبيعا A Higher Loyalty أو ”ولاء أسمى“ إلى جانب مقابلات أخرى استمرت لأكثر من عام.

واعتذر بيلي راي معد البرنامج ومخرجه لفريق العمل عن توقيت عرض المسلسل في رسالة بالبريد الإلكتروني حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز وموقع ديدلاين الإلكتروني في هوليوود في وقت سابق يوم الثلاثاء.

وقال بيلي في رسالته ”كنا نتمنى جميعا عرض هذه القصة أمام الشعب الأميركي قبل شهور من الانتخابات القادمة“.

يذكر أن المسلسل مؤلف من حلقتين مدة كل منها ساعتين.