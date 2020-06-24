فيديو.. ماريتا الحلاني تقص شعرها

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تقوم بقص شعرها في إحدى صالونات التجميل.

ولم تعلق "ماريتا" على إطلالتها الجديدة، فيما تغزل عدد كبير من الجمهور في "اللوك" الجديد للمطربة الشابة.

يذكر أن ماريتا الحلاني طرحت مؤخرا كليب بعنوان "إذا فيك تنسى"، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج ليالي راجحة.

كما شاركت ماريتا وأسرتها بالظهور في فترة العزل المنزلي، بكليب "بعشقك"، والذي طرحه والدها النجم الكبير عاصي الحلاني، منذ فترة، وحقق نجاحا كبيرا