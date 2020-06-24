دانييلا رحمة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: خضعت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وظهرت "دانييلا" في الصور بإطلالة صيفية أنيقة، أمام شاطئ البحر، وعلقت: "حب الصيف"، وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة الشاب. يذكر أن آخر أعمال دانييلا رحمة مسلسل "العودة"، وهو من بطولة نيقولا معوض، وسام فارس، إيهاب شعبان، رودريج سليمان، إيلي متري، رنين مطر، أسعد رشدان.

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