هالة صدقي تحتفل بعيد ميلاد أبناء شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفلت الفنانة هالة صدقي، بعيد ميلاد أبناء شقيقها باسم صدقي، في جو عائلي.
ونشرت "هالة" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة بصحبة عائلتها من حفل عيد الميلاد، وعلقت: "عيلتي، عيد ميلاد سعيد لهالة وهيا باسم صدقي، ولاد أخويا، يارب الخير كله ليهم ويبارك فيهم يارب".
وتشارك الفنانة هالة صدقي في بطولة مسلسل "ليه لأ"، ويشاركها البطولة أمينة خليل، محسن محيي الدين، هاني عادل، عمر السعيد، محمد الشرنوبي، شيرين رضا، عمر الشناوي.
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