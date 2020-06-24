رسالة مؤثرة من ابنة رجاء الجداوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
وجهت أميرة مختار ابنة النجمة رجاء الجداوي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، رسالة مؤثرة لوالدتها.
وعلقت: "لما كنت أقول لمامي دي خلاص مفيش أمل، تقولي ماتقوليش كدة، ولا تعلمي يا أميرة ولا تعلمي ربك قادر يحيي العظام وهي رميم، دي ثقتها فيك دايما يارب".
وكان مصدر طبي، قد أوضح في وقت سابق أن "الجداوي"، لم تعد قادرة على استنشاق وتنفس الأكسجين بالطريقة العادية، وانخفضت نسبة الأكسجين في الدم إلى 55% فقط، فتم الأحد الماضي، استبدال جهاز التنفس المساعد "السباب" الذي يضخ الهواء عبر الفم والأنف بجهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو جهاز متصل بأنبوبة حنجرية تعمل على ضخ الأكسجين مباشرة إلى داخل الرئتين، دون المرور على الأنف.
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