بعد نجاح الفتوة..هاني سرحان مؤلف "الاختيار 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وقع اختيار صناع مسلسل "الاختيار"، على الكاتب الكبير هاني سرحان، لكتابة الجزء الثاني من المسلسل، على أن يقوم بإخراج العمل بيتر ميمي.

المسلسل بطولة النجم كريم عبدالعزيز، ولم يستقر صناع العمل حتى الآن على باقي أبطال العمل.

Advertisements

وحقق الجزء الأول نجاحا كبيرا، وتناول العمل سيرة حياة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، وبطولات رجال الجيش المصري.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد العوضي، سارة عادل، دياب، أحمد وفيق، وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي

وحقق هاني نجاحا كبيرا رمضان الماضي بمسلسل الفتوة الذي تصدر بطولته النجم يا سر جلال