تراند اليوم : وصفها بـ "الجربوعة" و"البجحة".. بلاغ من "ريهام سعيد" ضد شقيق "ياسمين عبدالعزيز"

تقدمت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد ببلاغ ضد الممثل وائل عبدالعزيز، شقيق الممثلة ياسمين عبدالعزيز، يتهمه فيه بالسب والقذف والتهديد.

وقال المحامي شعبان سعيد في بلاغه، إن "وائل" أذاع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، تعرض خلاله لموكلته بعبارات سب وقذف تحط من شأنها، كإنسانة وإعلامية شهيرة.

وأضاف أن "وائل" في بداية الفيديو وصف الإعلامية بـ"الحربوعة"، واستخدم عبارة "عايزة إيه يا بجحة؟"، مستخدمًا تعبيرات وجهه التي اعتبرها تمثل إهانة وتحمل نوعا من التحقير، ثم هددها في نهاية الفيديو بقوله: "مش هسيبك أقسم بالله ما هسيبك".

وكان وائل شن هجومًا على ريهام عندما نصحته بعدم الخوض في حياة شقيقته واحترام خصوصياتها، بعد مهاجمته لها، معتبرة أنّ ذلك لا يتماشى مع العادات والتقاليد، إلا أنّه هاجمها كما هاجم العديد من الفنانين الذين طالبوه بذلك.

وأشار البلاغ إلى أن وائل "تعرض لموكلته وسمعتها، وتناول عدد من المواقع الإخبارية ذلك الفيديو، ما يتوافر معه ركن العلانية، وقدم المحامي شعبان سعيد للنيابة العامة أسطوانة مدمجة عليها الفيديو، فضلاً عن صور من المواقع الإخبارية التي تناولت أخبار الهجوم على موكلته"، وطلب في ختام بلاغه بالتحقيق في الواقعة، وإحالته للمحاكمة الجنائية.

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وكان وائل شن هجومًا على شقيقته بسبب علاقتها مع الممثل أحمد العوضي، قبل أن يتحول زواجهما إلى رسمي.

وقدم وائل مؤخرًا، اعتذارًا إلى الفنانين، بسبب "حجم المشاكل التي يعاني منها منذ سنتين وجعلته عصبيًا جدًا".

وقال: "أريد أن أعتذر لأصحابي في المهنة، إذا صدر مني شيء غريب وجديد عليّ تجاههم.. اعذروني فلا أحد يعلم كم المشاكل التي أنا فيها منذ سنتين… ويا للأسف جعلتني عصبيا جداً".

