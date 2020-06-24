تراند اليوم : شمس الكويتية تصدم الجمهور عن والدها: "عمري ما حسيت بحنيته"

صدمت الفنانة شمس الكويتية، جمهورها بمعلومة جديدة حول حياتها الشخصية وعائلتها ووالديها، مشيرة إلى أنها لم تشعر بحنية والدها في حياتها.
وكتبت شمس عبر حسابها على "تويتر" بمناسبة عيد الأب، فقالت: " يوم الأب العالمي ما عمري شفته ولا حسيت بحنيته الله يرحمه ويعوضني عن وجوده"، لتثير بذلك مشاعر الجمهور الذين تفاعلوا معها بعدما عرفوا لأول مرة أنها نشأت يتيمة الأب.
وكانت شمس قد صرحت بأن فشل تجاربها الزوجية السابقة هو السبب في نجاحها فنياً ودراسياً، مؤكدة أنها لو كانت نجحت في زواجها لكانت تعمل"طقاقة" بالأعراس ولما استطاعت التغلب على ظروف الحياة.