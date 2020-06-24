تراند اليوم : نجم "مسرح مصر" يرد على هجوم ناري بسبب وفاة نجل "أوس أوس"

رد الممثل المصري، حمدي الميرغني، نجم "مسرح مصر"، وزوجته الممثلة إسراء عبد الفتاح على الهجوم الذي تعرضا له عقب نشر صورة مع طفلتهما تمارا قبل أيام بمناسبة يوم الأب.

واعتبر معلقون أن نشر الصورة في هذا التوقيت غير مناسب، خاصة مع وفاة نجل زميلهما "أوس أوس" نجم "مسرح مصر".



وردت إسراء قائلة: "والله العظيم نزلتها قبل طبعا.. أنا أوس أوس أخويا.. ومستحيل أنزل أي حاجة أصلاً وهو في الظروف دي".

فيما رد الميرغني على الهجوم الذي تعرض له من متابعة، قائلاً: "الصورة دي قبل وفاة علي ربنا يصبرهم على فراقه وإحنا أصلاً مش محتاجين نبرر لواحدة متخلفة وجاهلة فكريا ومتربتش زيك عشان تقولي على أي واحدة متستاهلش تكون أم أو أنسانة.. حسبي الله ونعمه الوكيل فيك وفي أمثالك اللي نيتهم قذرة وقلوبهم سوداء".

ودخلت الممثلة ريهام حجاج على الخط، وهاجمت في منشور عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، بعد أن نشرت "سكرين شوت" من تعليق لدى الميرغني بأنه هذا العام في رمضان ظهر في برامج ومسلسلات وأنه يعيش حياة سعيدة مع طفلته على عكس بعض الأشخاص الذين يعيشون حياة صعبة.

وعلقت قائلة: "أحب أقول للي بيكره حد لمجرد أنه مستكتر عليه رزقه وبيتمني زوال نعمته ونفسه يبقى مكانه، أنت مشكلتك الحقيقية مش مع الشخص اللي أنت بتكرهه عشان ربنا رزقه".