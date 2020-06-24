تراند اليوم : وفاة ثاني مخرج بالتليفزيون المصري بكورونا

توفي ثاني مخرج بالتليفزيون المصري في غضون أيام بفيروس كورونا المستجد.

وتوفى محمد موهوب، المخرج بقنوات النيل المتخصصة وقناة "نايل لايف" عن عمر يناهز 45 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بحسب زميله المخرج عادل الجمال المخرج بنفس القناة.

وجاءت وفاته عقب نقله لمستشفي "الدعاة" بمصر الجديدة (شرقي القاهرة) منذ عدة أيام.

وموهوب خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة دفعة 1997.

وقبل أيام، نعى مخرج بالتليفزيون المصري، زميلة له بعد وفاتها بفيروس كورونا المستجد.

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وأعلن شريف الشناوي، المخرج بالقناة الثانية، وفاة زميلته المخرجة نجلاء محمود ياسين، المخرجة بالقناة نفسها، السبت، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت القناة الثانية والهيئة الوطنية للإعلام مخرجة من أنشط العاملين بالتليفزيون المصري بسبب الإصابة بوباء كورونا، الزميلة المخرجة نجلاء محمود ياسين فى ذمة الله".

وقال: "اللهم إني أشهد أنها كانت حريصة جدا على أداء مناسك العمرة في شهر فبراير 2020 وكأنها كانت تودع الدنيا بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، وكم كانت فرحتها بهذه العمرة.. اللهم اغفر لها وارحمها واجعل مثواها الجنة وتقبلها من الشهداء والصالحين".

وأصيب العديد من الإعلاميين والفنانين المصريين بفيروس كورونا؛ أبرزهم الممثلة رجاء الجداوي التي تخضع للعلاج منذ ما يقرب من شهر في مستشفى العزل بالإسماعيلية.