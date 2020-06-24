بالرسم على الإيد..حلا شيحة تقضي وقتها مع أبنائها

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها، صورة من قضاء وقتها مع أولادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". تضمنت الصورة بعض الرسومات البسطة على يد حلا وأبنائها وتشابكهم، وعلقت عليها قائلة:"صباح سعيد مع أحباء قلبي،حاجات بسيطة مع اولادنا ممكن تفرحهم" وتشابكهم، وعلقت عليها قائلة:"صباح سعيد مع أحباء قلبي،حاجات بسيطة مع اولادنا ممكن تفرحهم" يذكر أن " حلا " قد شاركت في الدراما Advertisements الرمضانية من خلال مسلسل "خيانة عهد"، الرمضانية من خلال مسلسل "خيانة عهد"، من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد.

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