نشرت الفنانة هالة صدقي صورة لها مع عائلتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، أثناء احتفالها بعيد ميلاد أبناء أخيها. علقت صدقي على الصورة متمنيه دوام الصحة والخير لهم. والخير لهم. تفاعل عدد كبير من جمهور هالة صدقي مع صورتها فحصلت على العديد من التعليقات والدعوات لهم. Advertisements يذكر أن هالة صدقي تشارك في مسلسل ليه لأ الذي يعرض حاليًا، والمسلسل من بطولة أمينة خليل وهالة صدقي، وشيرين رضا ،ومريم الخشت، وغيرهم من النجوم ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف مريم نعوم ، ومن إخراج مريم أبو عوف.

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كانت هذه تفاصيل خبر في تجمع عائلي.. هالة صدقي تحتفل بعيد ميلاد أبناء أخيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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