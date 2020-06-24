وجهت أميرة مختار، نجلة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، رسالة مؤثرة لوالدتها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتبت نجلة الفنانة القديرة عبر صفحتها قائلة : "لما كنت اقول لمامي دي خلاص مفيش امل تقولي متقوليش كده والا تعلمي يااميره والا تعلمي ربك قادر .. يحي العظام وهي رميم.. دي ثقتها دايما فيك يارب". : "لما كنت اقول لمامي دي خلاص مفيش امل تقولي متقوليش كده والا تعلمي يااميره والا تعلمي ربك قادر .. يحي العظام وهي رميم.. دي ثقتها دايما فيك يارب". شاهد وتفاعل جمهور الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي مع المنشور متمنين لها الشفاء العاجل من فيروس كورونا المستجد، وطالبين من الله ان يزيل الوباء والبلاء عن العالم أجمعين.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تدهور حالتها الصحية.. رسالة مؤثرة من ابنة رجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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