غداً.. كاملة أبو ذكري ضيفة انجي علي في اسرار النجوم

تستضيف الإعلاميه انجى علي، أحدى أهم المخرجين فى مصر والوطن العربى المخرجه الكبيرة كامله أبو ذكري، يوم الخميس الساعه الثامنه مساءاً، على محطه وراديو نجوم FM 100.6.

ومن المقرر أن تتحدث كامله أبوذكرى عن النجاح الكبير لمسلسل 100وش الذي حقق نجاحا

كبيراً، وكواليس العمل، وما الذي تستعد له خلال الفترة القادمة.

ومن اهم أعمال المخرجه كامله أبوذكرى 100 وش، واحه الغروب، يوم للستات، سجن النساء، ذات، 18 يوم، 6 ميدان التحرير، واحد صفر،

عن العشق والهوى، ملك وكتابه، سنه أولى نصب.

كما قامت بالعمل كمساعد مخرج لأكثر من عمل ومن هذه الأعمال أبوالدهب وهالو أمريكا والساحر واللمبى بليه ودماغه العاليه اتفرج يا سلام جحيم تحت الارض ١٣١ أشغال الفرقه ١٢ البحر بيضحك ليه.

كما قامت بكتابه سكريبت فيلم حسن اللول وأمراه هزت عرش مصر الشيطان يستعد للرحيل