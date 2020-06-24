الثقافة تستأنف نشاطها تدريجياً منتصف يوليو بالمسارح المفتوحة

عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعودة النشاط الثقافى والفني، اجتمعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة برؤساء الهيئات والقطاعات لبدء تنفيذ خطط استئناف العمل تدريجيا فى جميع المواقع الثقافية والفنية اعتبارا من منتصف شهر يوليو المقبل .

وخلال الاجتماع قالت عبد الدايم ان عودة الفعاليات الثقافية والفنية يعد مردودا ايجابيا لقدرة الوطن على مواجهة التحديات ، وشددت على ضرورة تطبيق بالاجراءات الاحترازية التى اقرتها الدولة والمتمثلة فى الالتزام بشغل نسبة 25

‎%‎ فقط من الطاقة الاستيعابية لكافة المنشآت الثقافية واتخاذ التدابير الوقائية الصحية ومراعاة مسافات التباعد الى جانب طرح دليل ارشادى توعوى للحفاظ على السلامة العامة للجمهور ، مؤكدة انه جارى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الاجراءات فى جميع المواقع.

واوضحت ان القرار يشمل المتاحف ومعارض الفنون التشكيلية - عروض السيرك القومى - مسارح الدولة - عروض دار الاوبرا - الندوات والامسيات

الثقافية والفكرية - استكمال بعض الانشطة التى كانت قد توقفت بسبب جائحة كورونا - منح التراخيص الخاصة بالمصنفات الفنية وتابعت ان الانشطة ستبدأبالمسارح المفتوحة التى تم انشاءها خلال فترة الصيف ، وتابعت انه سيتم استمرار تقديم الخدمات الثقافية الالكترونية اون لاين من خلال قناة وزارة الثقافة باليوتيوب والموقع الرسمى لها على شبكة الانترنت وتطوير واثراء محتواها.

واعربت عن سعادة الوسط الثقافى والفنى بالقرار وعودة الجمهور الى مقرات التنوير والذى يعد الطاقة المولدة للحراك الابداعى ، مشيرة الى ان البرامج التى تم اعدادها تعكس دور الثقافة والفنون فى المجتمع باعتبارهما من الركائز الهامة للتنمية والتطور .