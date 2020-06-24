إجراءت صارمة وفحص طاقم عمل فيلم Jurassic Worldخوفًا من كورونا

خصصت الشركة المنتجة لفيلم Jurassic World: Dominion وحدة صحية كاملة، لمرافقة طاقم العمل والمشاركين في الفليم أثناء تصوير الفيلم في المملكة المتحدة، وكشف موقع ديلي ميل عن استعداد فريق العمل للخضوع لاختبارات فيروس كورونا، قبل الشروع في استئناف تصوير الفيلم.

وكشف الموقع أن الوحدة الصحية ستكون مسئولة عن الكشف الدوري علي طاقم العمل والحفاظ علي صحتهم والإطمئنان لعدم وجود أي عدوي بفيروس كورونا أثناء العمل، وحرصت الشركة المنتجة علي

وضع شرط ارتداء الكمامة كأساس لبدء العمل خاصة للأشخاص ممن لا يقفون آمام الكاميرات.

ووضع صناع فيلم Jurassic World: Dominion اجراءات صارمة خوفا من توقف التصوير مرة أخرى في حالة الاشتباه باصابة أحد من العاملين.

وكان موقع ديدلاين كشف عن استعداد شركة Universal لإستئناف تصوير فيلم Jurassic World: Dominion في المملكة المتحدة يوم ٦ يوليو المقبل ليكون

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بذلك هو أول فيلم يستأنف تصويره بالمملكة بعد تفشي فيروس كورونا وتوقف جميع الأفلام السينمائية وغلق دور العرض السينمائي حول العالم.

Jurassic World: Dominion واحد من أبرز الأفلام المنتظرة لما لها من شعبية كبيرة لدى الجمهور، ولكن شركة Universal أوقفت التصوير حيث كان العمل يصور منذ شهر فبراير فى لندن لكن الفيروس وتفشيه فى البلاد أوقف التصوير.

الفيلم من بطولة دانييلا بينيدا، وبرايس دالاس هوارد، وكريس برات، وديشن لاكمان، ولورا ديرن، وجيك جونسون، وسام نيل، وجيف جولدبلوم، وجاستيس سميث، وعمر سى، وسكوت هيز، وديواندا وايز، وإيزابيلا سيرمون، ومامودو أثى.