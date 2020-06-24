برشلونة يستعيد من جديد الصدارة

متابعة بتجـــــــــــرد: منح إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الفوز لفريق برشلونة أمام أتليتيك بيلباو بنتيجة 1-0 ليستعيد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بشكل مؤقت في إنتظار مواجهة ريال مدريد أمام ريال مايوركا الليلة.

ونجح أخيرا في هز الشباك في الدقيقة 71 عندما مرر ميسي الكرة إلى راكيتيتش الذي شارك قبل ست دقائق فقط وحافظ على هدوء أعصابه ليسجل في مرمى حارس بيلباو المتألق أوناي سيمون.

وبهذه النتيجة يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 68 نقطة رغم أن ريال مدريد الذي يمتلك 65 نقطة بإمكانه استعادة الصدارة بفضل تفوقه في سجل المواجهات المباشرة إذا هزم ريال مايوركا الليلة.