ألبوم رابح صقر جاهز والجمهور يحدد موعد طرحه

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ الفنان رابح صقر جمهوره بالإعلان عن الانتهاء من ألبومه الجديد، لافتًا إلى أن موعد طرحه سيجري الاتفاق عليه بالتشاور مع الشركة المنتجة (روتانا)، إلى جانب استفتاء الجمهور، حيث غرَّد قائلاً: “حبايبي سبق أن ذكرت أن الألبوم جاهز، بس نختار له الوقت المناسب مع شركة روتانا، دمتم بخير”.

كما غرَّد مؤكدًا على مشاركة جمهوره اختيار موعد طرح الألبوم، حيث قال: “مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والأزمة اللي نمر فيها.. ولكي يتم تجهيز خطة طرح الألبوم ويطلع لكم بأحلى صورة.. في أي التواريخ التالية تقترحون يكون موعد طرح #Rabeh2020؟ شاركنا رأيك”.

ووضع أسفل التغريدة ثلاثة تواريخ مميزة ليجري استفتاء جماهيري عليها عبر “تويتر”، وهي أيام: 8 أغسطس، أو 9 سبتمبر، أو 10 أكتوبر 2020.

وقام الحساب الرسمي لشركة “روتانا” بإعادة نشر تغريدات رابح، وأكد أن الشركة تنتظر كذلك تصويت الجمهور على التواريخ التي جرى الاتفاق عليها مع الفنان رابح صقر، في حين غرّد الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات، سالم الهندي، قائلاً: “كلنا متحمسون لنزول ألبوم بوصقر حبيبنا، ونتطلع للاستماع إلى إبداعاته، والجمهور يستاهل أن نهديهم ما يسرّهم”.

يذكر أن الأسابيع الماضية شهدت نشاطًا واضحًا للفنان رابح صقر عبر موقع التواصل الاجتماعي (إنستقرام)؛ حيث يحرص على مشاركة إطلالة شبه يومية مع جمهوره، ليُعيد تقديم بعض أعماله بصورة مختلفة، ولعل تفاعل جمهوره مع حساباته دفعه إلى طرح أعماله المتنوعة في مقاطع يبثّها، وبعضها من ألبومه الجديد، كما استعرض رابح آلة العود على حسابه في “تويتر”، وذكر أن العود هدية من المستشار تركي آل الشيخ، ولاقى تفاعلاً وردودًا واسعة، حيث توسَّم بصورة لصقر في منتصفه، كما كشف رابح صقر عن مفاجأة أعدَّها لجمهوره، إذ طرح لهم مقطعًا غنائيًّا من ألبومه الجديد، وطالبهم بالتريث في الحكم على الأغنية لحين سماع الألبوم كاملاً.