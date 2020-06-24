خبر مفبرك يضع ماجد المصري في موقف محرج.. والأخير يهدد

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد إنتشار أخبار منسوبة لصفحة تحمل اسمه يعلن فيها وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، حذر النجم ماجد المصري من تلك الصفحات المفبركة التي تستغل اسمه ‏لإطلاق شائعات عن زملائه الفنانين، مؤكداً أنه ليس له ‏أي حسابات أو صفحات على “فيسبوك” إطلاقاً.‏

وأضاف المصري في تصريحات صحافية أنه سيقاضى ‏المسؤول عن تلك الصفحات ولن يتركه يعبث باسمه وبحياة ‏زملائه معلقا: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وكانت الصفحة على “فيسبوك” نشرت صورة للنجمة المصرية مع تعليق كتب فيه “وفاء الجداوي بعد صراع عنيد مع فيروس كورونا”.

من ناحية أخرى، ينتظر المصري بدء تصوير مسلسله الجديد “الوجه الآخر”، والذي يناقش فيه قضية ‏صراع الأموال بطرق غير مشروعة، والذي ينطلق ‏خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ثانية بطولاته المطلقة ‏بعدما قدم مسلسله “بحر”، ويشاركه البطولة كل من النجم عماد رشاد ونسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، ‏مادلين طبر وآخرين.