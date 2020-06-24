التحقيق مع محمد الشرنوبي بسبب أزمته مع سارة الطباخ

متابعة بتجـــــــــرد: تحقق اليوم (الأربعاء) نقابة المهن الموسيقية مع الفنان محمد الشرنوبي بسبب استمرار أزمته مع المنتجة سارة الطباخ.

وكان الشرنوبي قد امتنع عن حضور التحقيق الذي كان مقرراً له أمس (الثلاثاء)، مثلما لم يحضر الجلسة الأخيرة في غرفة صناعة السينما.

ومن المقرر أن يحضر الشرنوبي إلى مقر نقابة المهن الموسيقية في حدود الواحدة ظهرًا، بصحبة المحامي الخاص به، في الجلسة المقرر أن يحضرها أيضًا المستشار القانوني أشرف عبد العزيز محامي سارة الطباخ.

ويأتي ذلك التحقيق بعد تعاقد الشرنوبي مع روتانا رغم استمرار أزمة عقد الاحتكار التي تمتلكه الطباخ ضده، والتي وجهت تحذيراً لأي شخص أو جهة تتعاون مع الفنان محمد الشرنوبي.

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وعددت الطباخ التعاقدات في كافة أنحاء الوطن العربي أو غيرها وهي، تمثيل (سينما- دراما- مسرح بأجر أو بدون أجر)، غناء (إنتاج- توزيع أو ترويج- إذاعة أغاني أو فيديو كليب بأجر أو بدون أجر)، إقامة حفلات (أون لاين- مباشرة- حفلات وجالسات خاصة- بأجر أو بدون أجر)، تعاقد عن حملات إعلانية (تليفزيونية- ديجيتال- بأجر أو بدون أجر)، تسويق أو إدارة أو تسويق حسابات السوشيال ميديا (فيس بوك- تويتر- إنستغرام- تيك توك – سناب شات وأي مواقع توصل اجتماعي أخرى بأجر أو بدون أجر)، أو إدارة قناة اليوتيوب المنشأة باسم المدعو محمد الشرنوبي.

وتضمن بيان سارة الطباخ: “يعد تعدياً على حقوق الملكية لشركة إيرث برودكشن حيث إنني صاحبة الحقوق الحصرية والمنفردة في إدارة أعمال محمد الشرنوبي وصاحبة الحق في الاستغلال المالي والتجاري لكافة أعماله وفقاً للتعاقد المبرم معه والموثق بنقابة المهن الموسيقية والساري لسنوات قادمة، لذلك لزم التنويه وإعلام كافة الجهات الرسمية وكافة شركات الإنتاج وتحذر المدعو محمد الشرنوبي- لإخلاله بالتعاقد”.

وأضافت: تم التصالح في ١٦-٢-٢٠٢٠ بغرفة صناعة السينما ونص التصالح على التزام المدعو بالتعاقد المبرم بيننا إلا أنه في شهر أبريل ٢٠٢٠ أخل بجميع التزاماته التعاقدية للمرة الثانية ولم يلتزم بقرار الغرفة وقام بالتعاقد على أعمال فنية منها غنائية وتمثيلية وإعلانه وإعلامية دون موافقة الشركة ودون وجهة حق وحجب أموال الشركة عمدًا في حوزته للمرة الثانية”.

واختتمت: “ننبه بأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التعدي على الحقوق الحصرية لشركة إيرث برودكشن عن طريق المستشار القانوني للشركة الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض ويعتبر هذا التنويه والتحذير إعلام للكافة مع احتفاظ الشركة بكافة حقوقها الأخرى”.