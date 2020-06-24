برادلي ينضم للممتنعين عن استئناف موسم NBA

متابعة بتجــــــــــرد: انضم لاعب لوس أنجلوس ليكرز آيفري برادلي إلى آخرين لن يشاركوا في استئناف منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت تقارير صحافية محلية.

وتعتزم رابطة الدوري استئناف المنافسات اعتباراً من 31 يوليو (تتحدث تقارير عن احتمال تقديم هذا الموعد إلى 30 منه)، بمشاركة 22 فريقاً بدلاً من 30 على أن تقام كل المباريات في مجمع ديزني وورلد في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، وخلف أبواب موصدة بوجه المشجعين.

وسيقيم كل أفراد الفرق في المجمع إلى حين نهاية المنافسات.

وذكرت شبكة “اي أس بي أن” الثلاثاء أن برادلي (29 عاماً) الذي شارك كأساسي مع ليكرز في 44 مباراة من أصل 49 خاضها الفريق قبل تعليق المنافسات في مارس بسبب “كوفيد-19″، اختار أن يبقى إلى جانب زوجته وأولادهما الثلاثة، لاسيما البكر ليام (6 أعوام) الذي سبق له أن عانى من مشاكل في الجهاز التنفسي.

Advertisements

وأوضحت الشبكة أن اللاعب أبلغ إدارة النادي بقراره، وأن الأخيرة تبحث حالياً عن التعاقد مع لاعب حر لتعويض غيابه في الفترة المقبلة.

ونقلت “أي أس بي أن” عن برادلي قوله “بقدر التزامي حيال زملائي في ليكرز والنادي، أنا في نهاية المطاف، أزاول كرة السلة من أجل عائلتي لذا، وفي وقت كهذا، لا يمكنني أن أتخيل اتخاذ أي قرار قد يضع صحة عائلتي وسلامتها في مواجهة أي خطر، مهما كان ضئيلاً”.

وبحسب التقارير، سيخسر برادلي نحو 650 ألف دولار من راتبه في حال غيابه عن المباريات المتبقية هذا الموسم.