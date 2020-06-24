درو باريمور: لن أكرر أخطائي مع بناتي

متابعة بتجــــــــــرد: اعترفت الممثلة الأمريكية درو باريمور بأنها كانت مراهقة متمردة سببت متاعب كثيرة لوالديها، قبل أن تنضج، متعهدة بألا تكرر أخطاءها مع بناتها.

وقالت إن ابنتيها أوليف، 7 سنوات، وفرانكي، 6 سنوات، لم تدخلا مرحلة المراهقة بعد بكل متاعبها، ولكنها تحاول أن تجنبهما أية متاعب وتعوّدهما على اتخاذ القرارات الصحيحة في حياتهما، حتى لا تجرفهما تيارات الانحراف والتمرد أو تنجرفان للإدمان كما عانت في مراهقتها سابقاً.

وكانت بطلة فيلم «ملائكة تشارلي» قد أنجبت ابنتيها ثمرة 5 سنوات زواج من المستشار الفني ويل كوبلمان قبل أن ينفصلا في عام 2016.

في سياق متصل، أشارت باريمور إلى أنها تحب والدها الراحل الممثل جون باريمور بكل تناقضاته وسماته، لا للصورة التي كانت تحب أن يكون عليها، معترفة أنها تعلمت منه الكثير رغم سنوات الجفاء والبعد بينهما.

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ونشرت باريمور (45 سنة) صورة من ألبوم ذكرياتها لوالديها جون وجيد قبيل مولدها بيوم واحد، وقالت إن والدها كان يحمل قلب طفل شاعر مجنون، لكنها كانت تتفهمه وتحبه، رغم خلافاته مع أمها، ولم تكن لديها مشكلة معه.

وأوضحت أنها مدينة لوالدها لأنه أورثها الحياة وعلمها دروسها ولو بطريقة غير مباشرة، منوهة به، حتى بكل عيوبه وعفويته وروح الدعابة المتغلغلة في جيناتها الوراثية.

وأضافت «ربما كنت أتمناه بطريقة مختلفة، أو بصورة أفضل من وجهة نظري، ولكنني أحبه على أية حال وفخورة به، وأعرف أنه وأمي كان لهما الفضل فيما أنا عليه الآن».