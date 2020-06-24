بالفيديو – هجوم على وعد بسبب طريقة رقصها باللباس الضيق الجريء

متابعة بتجـــــــــــرد: أحدثت الفنانة السعودية وعد ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو نشرته مؤخراً على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهرت فيه وهي تغني وتتراقص.

ولفتت الأنظار بملابسها حيث ارتدت كنزة ضيقة كاشفة لأحد الكتفين مع سروال ضيق باللون الأسود. واثار هذا انتقادات الكثير من المتابعين وخصوصاً عبر الحسابات التي أعادت نشر المقطع على التطبيق.

ورأى العديد من هؤلاء أنها تخطت الحدود بطريقة رقصها وبجرأة ملابسها لافتين إلى أن هذا لا يناسب عمرها. ومما جاء في التعليقات: “بالعمر هذا وجذي لبس ورقص؟” و” سفيرة وعد ولا رقاصة؟” و”استخفت وعد على كبر” و”وشبها هذي قامت تترقص؟”.

ورأى العديد من هؤلاء أنها تخطت الحدود بطريقة رقصها وبجرأة ملابسها لافتين إلى أن هذا لا يناسب عمرها. ومما جاء في التعليقات: “بالعمر هذا وجذي لبس ورقص؟” و” سفيرة وعد ولا رقاصة؟” و”استخفت وعد على كبر” و”وشبها هذي قامت تترقص؟”.